У районі катастрофи лайнера EgyptAir виявили перші останки загиблих

14:34, 20 травня 2016
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У районі катастрофи літака А320 авіакомпанії EgyptAir виявили перші останки загиблих, а також уламки сидінь і багажу.

flightradar24.com

Міністр оборони Греції зазначив, що уламки були знайдені приблизно в 180 милях на північ від Олександрії і трохи на південь від того місця, де літак зник з радарів, передає ВВС. Крім того, він розповів, що є інформація про більшу кількість знахідок в іншому районі, але офіційно їх приналежність до лайнера А320 не підтверджена.

"Кількома годинами раніше нас поінформували, що на місці падіння літака були знайдені перші фрагменти тіла людини, два сидіння, а також кілька частин багажу", - сказав Панос Камменос.

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Як відомо, рейс MS804 з Парижа в Каїр пропав з радарів 19 травня, відразу після того, як увійшов до повітряного простору Єгипту. На борту літака перебувало 66 осіб, у тому числі 56 пасажирів. Серед них були 30 громадян Єгипту, 15 громадян Франції та представники ще 10 держав, у тому числі підданий Великобританії.

За словами міністра цивільної авіації Єгипту Шерифа Фатхі, з усіх можливих причин катастрофи найбільш вірогідною видається версія теракту, проте інші версії також не виключені. Влада країни підкреслює, що для з'ясування справжніх причин необхідно отримати уламки.

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