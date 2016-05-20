"Історичне рішення": парламент Туреччини прийняв закон про позбавлення депутатів недоторканності

Про це повідомляє Русская служба BBC.

Його підтримала більшість законодавців (376 людей з 550).

Закон набуде чинності після того, як його підпише президент країни Реджеп Тайіп Ердоган, який вже назвав це рішення депутатів історичним.

"Мій народ не хоче бачити винних у чому-небудь законодавців у цьому парламенті, особливо тих, хто підтримує сепаратистську терористичну організацію", - сказав Ердоган.

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Президент мав на увазі членів прокурдської Народної Демократичної партії, яку він вважає частиною забороненої в країні Робочої партії Курдистану.

У свою чергу члени партії заявили, що прийнятий закон спрямований на те, щоб прибрати їх і інших представників опозиції з парламенту.

Існуюче перемир'я між РПК і турецьким урядом було порушено в липні минулого року.

У квітні цього року Ердоган закликав владу країни позбавляти громадянства посібників тероризму.