"Історичне рішення": парламент Туреччини прийняв закон про позбавлення депутатів недоторканності
Турецький парламент прийняв законопроект, згідно з яким з його депутатів буде знята недоторканність від кримінального переслідування.
Про це повідомляє Русская служба BBC.
Його підтримала більшість законодавців (376 людей з 550).
Закон набуде чинності після того, як його підпише президент країни Реджеп Тайіп Ердоган, який вже назвав це рішення депутатів історичним.
"Мій народ не хоче бачити винних у чому-небудь законодавців у цьому парламенті, особливо тих, хто підтримує сепаратистську терористичну організацію", - сказав Ердоган.
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Президент мав на увазі членів прокурдської Народної Демократичної партії, яку він вважає частиною забороненої в країні Робочої партії Курдистану.
У свою чергу члени партії заявили, що прийнятий закон спрямований на те, щоб прибрати їх і інших представників опозиції з парламенту.
Існуюче перемир'я між РПК і турецьким урядом було порушено в липні минулого року.
У квітні цього року Ердоган закликав владу країни позбавляти громадянства посібників тероризму.