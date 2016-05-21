Бангладеш потерпає від тропічного циклону, є жертви

Як повідомляє влада країни, циклон обрушився сьогодні на узбережжя в районах Барисал і Читтагонг. Швидкість вітру досягає 88 км/год, передає Бі-бі-сі. У районах, де вирує стихія, повалені дерева і зруйновані житлові будинки. Повідомляється, що в деяких зруйнованих будинках залишалися люди.

Читайте такожУ Бангладеш за два дні в результаті ударів блискавок загинули понад 50 осібДва мільйони людей були евакуйовані з найбільш небезпечних районів.

Тропічний циклон "Роана" раніше став причиною повені та зсувів у Шрі-Ланці, де жертвами стихії стали близько 150 осіб.