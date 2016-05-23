США направить до східного кордону НАТО один батальйон замість запланованих двох - ЗМІ

Про це повідомила The Wall Street Journal з посиланням на обізнані джерела в США і НАТО, передає РБК.

Спочатку передбачалося, як пише видання, що американська сторона надасть два батальйони — близько 2 тис. солдатів, а Німеччина і Великобританія — ще по одному. Однак після зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі наприкінці минулого тижня співрозмовники газети заявили, що з американської сторони буде спрямований тільки один батальйон, а четвертий батальйон повинен бути перекинутий європейськими країнами.

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Небажання США направити більше військових в Європу пов'язано з невдоволенням політикою європейських країн, які не хочуть витрачати більше на власну оборону, підкреслює WSJ. Зокрема, з подібною критикою виступали як нинішній президент Барак Обама, який назвав європейські країни «безбілетниками» в питанні витрат на оборону, так і ймовірний кандидат на посаду президента США Дональд Трамп, який заявляв, що «багато країн [Європи] не платять свою справедливу частку».

Тепер, відзначає видання в іншій статті, питання в тому, хто заповнить утворену порожнечу». «Існує проблема. Зараз бажаючих в Європі немає», — пише WSJ.

За словами джерел газети, американська сторона «намагається підштовхнути Норвегію і Данію об'єднатися і сформувати зведений батальйон, який буде направлений в Естонію чи іншу державу». Однак обидві ці країни ухиляються від цього, посилаючись, зокрема, на відсутність потрібного числа солдатів.

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Як повідомляв УНІАН, Організація Північноатлантичного договору (НАТО) планує розмістити чотири батальйони чисельністю 4 тис. осіб на східних кордонах Альянсу в Європі. Сполучені Штати, швидше за все, забезпечать два батальйони, тоді як Німеччина і Великобританія - по одному батальйону.