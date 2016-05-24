Анджеліна Джолі стане запрошеним викладачем в Лондонській школі економіки

Про це повідомляється на сайті навчального закладу, передає РБК.

Джолі буде працювати в Центрі з проблем жінок, миру і безпеки. Він почав свою діяльність у лютому 2015 року. Центр займається розробкою стратегії просування справедливості та прав людини у всьому світі, а також роботою з жінками, які постраждали в конфліктних ситуаціях.

«Я дуже натхненна створенням цієї програми. Я сподіваюся, що інші навчальні заклади послідують цьому прикладу, так як дуже важливо розширити дискусію про просування прав жінок і покласти край безкарності за злочини, які непропорційно зачіпають жінок, зокрема за сексуальне насильство», — заявила Джолі.

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Крім Джолі викладати в рамках Центру з проблем жінок, миру і безпеки будуть колишній голова МЗС Великобританії Вільям Хейг, правозахисниця з Amnesty International Джейн Коннорс і генеральний секретар Міжнародної ліги жінок за мир і свободу Мадлін Ріс.