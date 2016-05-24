Ердоган пригрозив заблокувати договір з ЄС щодо мігрантів

Про це повідомляє Русская служба BBC.

"Якщо цього не відбудеться, то парламент Турецької Республіки не прийме ніякого рішення і ніякого закону в рамках угоди про реадмісію", - заявив він на закритті Всесвітнього гуманітарного саміту в Стамбулі.

Ердоган також зазначив, що кошти, які влада ЄС обіцяла направити Анкарі для облаштування таборів біженців, ще не отримані.

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В березні керівництво Євросоюзу і Туреччини погодило принципи вирішення міграційної кризи. У рамках угоди з 20 березня всі нелегальні мігранти, які прибувають в Грецію, повинні відправлятися назад у Туреччину.

Анкара погодилася приймати мігрантів в обмін на отримання фінансової допомоги від ЄС і запровадження безвізового режиму для турецьких громадян.

У травні голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що договір про безвізовий режим може зірватися, якщо Анкара не виконає всі взяті на себе зобов'язання.

Як зазначалося, Туреччина повинна виконати 72 вимоги, висунуті ЄС, щоб рішення про введення безвізового режиму було позитивним.

Європейська комісія раніше заявила, що більшість вимог виконано, проте Європейський парламент відмовляється голосувати з цього питання до того моменту, поки Анкара не виконає всі вимоги.

Зокрема, ЄС вимагає від Анкари привести своє антитерористичне законодавство у відповідність з європейськими нормами і звузити визначення такого поняття як "тероризм".

На початку травня Ердоган заявив, що його країна не буде змінювати антитерористичні закони в обмін на безвізовий режим з ЄС.