Франція видала візу російському міністру з "чорного списку" ЄС - ЗМІ
МЗС Франції підтвердив у вівторок, що російському міністру, який є об'єктом заборони на поїздки в ЄС, була видана віза.
Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Politico.
У французькому дипломатичному відомстві відзначили, що видача віp дозволяється, якщо йде мова про участь в офіційному міжнародному заході.
"Це дозволено, коли чиновники їздять на наради міжнародних організацій, таких як ООН або інших", - сказав прес-секретар французького МЗС.
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Раніше повідомлялося, що Франція дозволила міністру сільського господарства Росії Олександру Ткачову в'їзд в країну для участі в сесії Міжнародного епізоотичного бюро.
Слід зазначити, що у січні цього року Німеччина відмовилася видати візу Ткачову, аргументуючи це тим, що міністр перебуває у санкційному списку ЄС.