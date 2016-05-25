Франція видала візу російському міністру з "чорного списку" ЄС - ЗМІ

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Politico.

У французькому дипломатичному відомстві відзначили, що видача віp дозволяється, якщо йде мова про участь в офіційному міжнародному заході.

"Це дозволено, коли чиновники їздять на наради міжнародних організацій, таких як ООН або інших", - сказав прес-секретар французького МЗС.

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Раніше повідомлялося, що Франція дозволила міністру сільського господарства Росії Олександру Ткачову в'їзд в країну для участі в сесії Міжнародного епізоотичного бюро.

Слід зазначити, що у січні цього року Німеччина відмовилася видати візу Ткачову, аргументуючи це тим, що міністр перебуває у санкційному списку ЄС.