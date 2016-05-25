Перед падінням А320 EgyptAir повідомив про зростання температури біля вікна пілота - ЗМІ
06:18, 25 травня 2016Світ
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Єгипетська газета Al-Ahram опублікувала на своєму сайті роздруківку електронних повідомлень, які лайнер передавав під час польоту з Парижа в Каїр.
REUTERS
Про це повідомляє РБК.
Перші два свідчать про те, що двигуни літака працювали в штатному режимі. Однак за кілька хвилин до зникнення з екрану радара літак передав дані про підвищення рівня температури біля вікна другого пілота.
ahram.org.eg
Літак передав ще кілька повідомлень протягом трьох хвилин, які передували його зникненню, вказує агентство Reuters з посиланням на дані Al Ahram.
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У матеріалі єгипетської газети не вказується, що могло стати причиною позаштатної ситуації.
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