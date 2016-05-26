У США висунули звинувачення проти українця, який видавав себе за школяра

Про це повідомляє Радіо Свобода.

25 травня представники федерального обвинувачення повідомили, що Артур Самарін у грудні минулого року подав документи на отримання американського паспорта та номера соціального страхування, використовуючи неправдиву інформацію.

23-річного Самаріна, який видавав себе за 18-річного, раніше звинуватили у Пенсільванії у сексуальному насильстві, розбещенні неповнолітніх, крадіжках і фальсифікації публічних записів.

Артура Самаріна, який називав себе Ашер Поттс, звинувачують зокрема у тому, що він мав секс з 15-річною дівчинкою.

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Він справив позитивне враження на вчителів під час відвідування школи у Пенсільванії і був прийнятий до коледжу у Флориді, перш ніж влада виявила підробки.

У США Артур Самарін приїхав у 19 років за короткостроковою візою. Коли вона закінчилася, він вирішив залишитися. У 2012 році він вступив до вищої школи у Пенсільванії. В офіційних документах від 2013 року прийомними батьками Самаріна з США названі Майкл і Стефані Поттс.

Як саме громадянин України отримав підроблені документи, поліція не повідомляє.