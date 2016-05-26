Як проходить перший день саміту G7 в Японії (фоторепортаж)

У поточній зустрічі G7 беруть участь: президент США Барак Обама, прем'єр Японії Сіндзо Абе, канцлер Німеччини Ангела Меркель, прем'єр Великобританії Девід Кемерон, президент Франції Франсуа Олланд, голова Ради міністрів Італії Маттео Ренци та прем'єр Канади Джастін Трюдо, а також лідери ЄС – голова Європейської ради Дональд Туск і голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер.

Саміт продовжиться і завтра, 27 травня.

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Як повідомляв УНІАН, Японія пообіцяла підняти на саміті питання продовження санкцій проти Росії через агресію щодо України.