Магія вогнів: у Сіднеї стартував щорічний Фестиваль світла (фоторепортаж)
15:14, 27 травня 2016Світ
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У Сіднеї 27 травня стартував щорічний Фестиваль світла. Триватиме він до 18 червня.
REUTERS
Як наголошується на сайті фестивалю, крім світлових вистав та інсталяцій на відвідувачів чекає музична програма, дискусії та обговорення різноманітних ідей.
Фестиваль пройде одразу на декількох міських локаціях, в тому числі й на території Сіднейського зоопарку.
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Як повідомляв УНІАН, напередодні фестивалю зоопарк Сіднея показав світлові інсталяції, встановлені на своїй території до заходу.
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