Магія вогнів: у Сіднеї стартував щорічний Фестиваль світла (фоторепортаж)

Як наголошується на сайті фестивалю, крім світлових вистав та інсталяцій на відвідувачів чекає музична програма, дискусії та обговорення різноманітних ідей.

Фестиваль пройде одразу на декількох міських локаціях, в тому числі й на території Сіднейського зоопарку.

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Як повідомляв УНІАН, напередодні фестивалю зоопарк Сіднея показав світлові інсталяції, встановлені на своїй території до заходу.