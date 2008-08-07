Саакашвілі просить Росію забрати росіян з керівництва Південної Осетії

Президент Грузії Михайло Саакашвілі закликав Росію відкликати своїх громадян, які мають високі посади в невизнаній республіці Південна Осетія, повідомляє РІА Новости. "Закликаю їх піти з Південної Осетії і дати нам можливість демілітаризації зони конфлікту і припинення конфронтації", - сказав він.

У невизнаній республіці російські паспорти мають більше 90 відсотків жителів. Сам президент Південної Осетії Едуард Кокойти є громадянином Росії і, за його власними словами, пишається цим.

Як повідомлялося раніше, в ніч на 7 серпня в Південній Осетії вкотре загострилася обстановка, нагадує Лента.ру. Були обстріляні грузинські й осетинські населені пункти, у тому числі Цхінвалі. Обидві сторони заявили, що їх противники першими відкрили огонью. За версією Південної Осетії, грузинські підрозділи спробували зайняти стратегічні висоти у околицях Цхинвалі. У Тбілісі стверджують, що сепаратисти почали обстрілювати грузинські поліцейські пости.

У Цхинвалі також заявили, що до зони конфлікту стягуються грузинські військові підрозділи і бронетехніка. Грузинська влада, зі свого боку, стверджує, що не збирається починати війну, і звинувачує осетинську сторону в зумисному загостренні ситуації.