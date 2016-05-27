ЗМІ: В партії віце-канцлера ФРН формується спротив пом'якшенню санкцій проти РФ

Про це в п'ятницю, 27 травня, зазначає німецьке інтернет-видання Zeit Online з посиланням на відповідний заклик, поширений серед членів партії, повідомляє Deutsche Welle.

Наша мета полягає в тому, щоб чітко відмежувати соціальну демократію від агресивної політики Кремля, яка суперечить міжнародному праву, та наголосити на нашій солідарності з сусідами та союзниками в Східній Європі", - цитує видання текст заяви. Зазначається, що робоча група вже має багатьох прихильників - близько ста членів партії.

СДПН має знайти в собі силу звільнитися від політики щодо Східної Європи часів Шредера (екс-канцлера ФРН - УНІАН), наголосив один з ініціаторів створення групи Ян К. Берендс. При цьому нова політика сьогоднішнього лідера партії Ґабріеля, за його словами, йде у хибному напрямку. Видання також зазначає, що депутати Бундестагу та Європарламенту привітали створення нової робочої групи.

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Нагадаємо, 25 травня Ґабріель на форумі "День Росії" у німецькому місті Ростоку закликав до поступового зняття торговельних санкцій з Росії. При цьому він зазначив, що подальша нормалізація економічних відносин між ФРН та Росією можлива тільки за дотримання Москвою Мінських домовленостей та продовження мирного процесу в Україні.