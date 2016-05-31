"Ісламська держава" втратила контроль над лівійським містом Бен-Джавад

Про це у понеділок, 30 травня, повідомило воєнізоване угруповання, яке займається охороною об'єктів нафтової інфраструктури - PFG (Petroleum Facilities Guards). Згадані підрозділи є лояльними до визнаного міжнародною спільнотою уряду Лівії, передає Deutsche Welle.

За даними представника PFG, під час збройних сутичок у місті Бен-Джавад загинули п'ять бійців їхніх загонів. Ще 16 - зазнали поранень.

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Мешканці самого міста Бен-Джавад підтвердили у розмовах з журналістами агенцій Reuters та AP факт взяття міста під контроль проурядовими силами.

У січні 2016 року "Ісламська держава" заявила про захоплення Бен-Джавада, розташованого за 150 кілометрів від Сірта. Згодом бойовики також атакували нафтові термінали на схід від Бен-Джавада й завдали їм значної шкоди.