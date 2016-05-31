Столтенберг пообіцяв посилити військову присутність НАТО на східному фланзі

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Виступаючи у столиці Польщі Варшаві, яка в липні прийме саміт НАТО, Столтенберг заявив, що після саміту в Польщі стане більше військ НАТО, і це буде чітким сигналом, що напад на Польщу був би нападом на весь Північноатлантичний союз.

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Точні кількості військ і місця їхнього розташування ще остаточно не схвалені, але йдеться про багатонаціональні контингенти, що змінюватимуться за ротацією, додав він.

Цей крок, як очікують, викличе нову критику з боку Росії, яка стверджує, що збільшення військової присутності оборонного союзу НАТО є загрозою її безпеці.