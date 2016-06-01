Клінтон має намір об'єднатися з Сандерсом, щоб запобігти перемозі Трампа

Про це заявила екс-держсекретар США Хілларі Клінтон в інтерв'ю CNN, передає РБК.

«Я, звичайно, зроблю все, що зможу, для об'єднання Демократичної партії. Наші кампанії стикаються одна з одною. Ми будемо продовжувати робити це», — сказала Клінтон.

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За її словами, ці контакти можуть посилитися після первинного голосування в Каліфорнії, яке пройде на наступному тижні.

Клінтон заявила, що вона і Сандерс «мають намір зробити все можливе», щоб запобігти перемозі на виборах президента США кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа.