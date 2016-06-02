Сирійські курди досягли прогресу в ході наступу на захоплене бойовиками ІД місто
05:22, 02 червня 2016Світ
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Сирійські курди заявляють, що досягли істотного прогресу в ході наступу на захоплене бойовиками екстремістської організації "Ісламська держава" місто Манбідж поруч з турецьким кордоном.
REUTERS
Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.
За словами курдів, вони зуміли відбити у джихадистів на півночі Сирії кілька ключових позицій і тепер знаходяться в десяти кілометрах від Манбіджа. Він вважається важливим перевалочним пунктом на шляху до міста Ракка, де знаходиться штаб ісламістів.
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Крім того, наголошується, що Манбідж і його околиці – остання прикордонна територія, що залишається під контролем ІД. У зв'язку з цим його втрата стане для бойовиків відчутним ударом.
Наступ курдів на місто підтримує з повітря американська авіація.
Населення Манбіджа оцінюється приблизно в 80 тисяч осіб.
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