Сирійські курди досягли прогресу в ході наступу на захоплене бойовиками ІД місто

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

За словами курдів, вони зуміли відбити у джихадистів на півночі Сирії кілька ключових позицій і тепер знаходяться в десяти кілометрах від Манбіджа. Він вважається важливим перевалочним пунктом на шляху до міста Ракка, де знаходиться штаб ісламістів.

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Крім того, наголошується, що Манбідж і його околиці – остання прикордонна територія, що залишається під контролем ІД. У зв'язку з цим його втрата стане для бойовиків відчутним ударом.

Наступ курдів на місто підтримує з повітря американська авіація.

Населення Манбіджа оцінюється приблизно в 80 тисяч осіб.