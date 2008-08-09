Грузинські військові підірвали стратегічний тунель у Південній Осетії?

Грузинські військові підірвали Рокський тунель, повідомляє ІА "Новини-Грузія" з посиланням на представників Міноборони Грузії.

Рокським тунелем до Південної Осетії з Росії перекидалася військова техніка і піхотні підрозділи, додали вони. Офіційно поки що ні грузинська, ні російська сторона інформацію про вибух у тунелі не підтвердили, але й не спростували. Інформацію заперечують російські прикордонники, на яких покладена охорона Рокського тунелю. Керівник прес-служби прикордонного управління по Північній Осетії Олександр Солод в розмові з РІА "Новости" послався на телефонну розмову "з хлопцями, які там стоять, вони сказали, що все спокійно".

У суботу увечері також стало відомо, що грузинські танки намагаються захопити контролем над об`їзною Зарською дорогою, яка також пов`язує Цхінвалі з Північною Осетією.

Рокський тунель - автомобільний тунель на Рокському перевалі під горою Сохс між Північною і Південною Осетією. Тунель розташований на висоті 2500 м над рівнем моря. Відкритий 1981 року. Довжина тунеля - 3700 м. Через Рокський тунель проходить Транскавказька автомагістраль (Транскам) - єдина дорога, що зв`язує напряму Північну і Південну Осетію.