ООН готова доставляти гуманітарну допомогу сирійцям гелікоптерами

Обговорення можливості скидання гуманітарної допомоги сирійцям з повітря заплановано в Радбезі ООН на п'ятницю. Проте вже зараз представник ООН Стефан Дюжаррик заявив, що скидання вантажу з висоти в густонаселених районах буде неефективним, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

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За словами представника ООН, це означає, що гелікоптерам із гуманітарною допомогою доведеться приземлятися в місті і чекати, поки її вивантажать. Дюжаррик назвав такий спосіб доставки допомоги небезпечним, але сказав, що ООН готова піти на такий ризик.

В багатьох сирійських містах відчувається гостра нестача їжі, питної води і ліків. Зокрема, називають критичною ситуацію в місті Дарайя, оточеному урядовими військами. Перший з 2012 року конвой з гуманітарною допомогою прибула туди тільки цього тижня.