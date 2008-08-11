Росія ввела 9 тисяч військових до Абхазії
08:52, 11 серпня 2008Світ
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і більше 350 одиниць бронетехніки
|Фото REUTERS
В неділю на брифінгу офіційний представник президента Абхазії Крістіан Бжанія повідомив, що глава невизнаної республіки Сергій Багапш звернувся до російської сторони з пропозицією «задіяти всі механізми, передбачені мандатом колективних миротворчих сил, зокрема, забезпечити непоновлення військових дій не лише на суші, але і в повітрі, і на морі».
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