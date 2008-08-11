Росія ввела 9 тисяч військових до Абхазії

Введене до Абхазії угрупування російських військ налічує в своєму складі більш ніж 9 000 чоловік особового складу, більше 350 одиниць бронетехніки, повідомив помічник командувача колективних сил в зоні грузино-абхазського конфлікту Олександр Новіцький.

В неділю на брифінгу офіційний представник президента Абхазії Крістіан Бжанія повідомив, що глава невизнаної республіки Сергій Багапш звернувся до російської сторони з пропозицією «задіяти всі механізми, передбачені мандатом колективних миротворчих сил, зокрема, забезпечити непоновлення військових дій не лише на суші, але і в повітрі, і на морі».

Газета.ру