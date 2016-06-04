ООН звернеться за дозволом до сирійської влади для надання гуманітарної допомоги - ЗМІ
ООН 5 червня формально звернеться до сирійської влади з проханням надати дозвіл на скидання авіацією гуманітарної допомоги в оточених регіонах країни.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Із таким закликом виступили світові лідери після того, як режим президента Сирії Башара аль-Асада відмовився надати наземний доступ для забезпечення гуманітарною допомогою цих регіонів.
Читайте такожООН готова доставляти гуманітарну допомогу сирійцям гелікоптерами
Але, як заявив 3 червня у Раді Безпеки заступник генсекретаря ООН Стівен О’Брайєн, згода з Дамаска потрібна і для виконання авіаоперацій. Про це повідомили дипломати, які були присутні на закритому засіданні Радбезу.
Очікують, що Дамаск надасть відповідь не відразу.
2 червня Дамаск повідомив, що погодив доставку гуманітарної допомоги у 36 регіонів і частко ще у 8.
За повідомленням ООН, у Сирії щонайменше 592 тисячі людей проживають в оточених регіонах.