ООН звернеться за дозволом до сирійської влади для надання гуманітарної допомоги - ЗМІ

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Із таким закликом виступили світові лідери після того, як режим президента Сирії Башара аль-Асада відмовився надати наземний доступ для забезпечення гуманітарною допомогою цих регіонів.

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Але, як заявив 3 червня у Раді Безпеки заступник генсекретаря ООН Стівен О’Брайєн, згода з Дамаска потрібна і для виконання авіаоперацій. Про це повідомили дипломати, які були присутні на закритому засіданні Радбезу.

Очікують, що Дамаск надасть відповідь не відразу.

2 червня Дамаск повідомив, що погодив доставку гуманітарної допомоги у 36 регіонів і частко ще у 8.

За повідомленням ООН, у Сирії щонайменше 592 тисячі людей проживають в оточених регіонах.