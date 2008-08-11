Франція представила Грузії план врегулювання конфлікту

Міністр закордонних справ Франції Бернар КУШНЕР на зустрічі з Президентом Грузії Михайлом СААКАШВІЛІ представив план врегулювання грузинсько-південноосетинського конфлікту, передає Lenta.ru з посиланням на агентство France Presse.

План передбачає негайне припинення вогню, надання медичної допомоги пораненим і виведення як грузинських, так і російських військ із зони конфлікту.

"Наше завдання зрозуміле... Ми повинні знайти шлях до негайного припинення вогню, прийнятний для обох сторін. Необхідно шукати шляхи вирішення проблеми за допомогою переговорів і дипломатії, військового рішення тут бути не може", - заявив Б.КУШНЕР.

М.СААКАШВІЛІ, в свою чергу, висловив переконання, що припинити конфлікт під силу тільки Росії.

"Ми не вторгалися на їхню територію. Вони вторглися на нашу, з цього й почалися страждання", - розповів грузинський Президент журналістам.

Рада безпеки ООН тричі збиралася, щоб обговорити стан справ у Південній Осетії, проте ніяких конкретних рішень на засіданнях ухвалено не було. Пропозиція Франції стала першим так чи інакше певним планом щодо врегулювання конфлікту.