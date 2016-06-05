В Естонії знайдено скарб епохи вікінгів

Про це повідомляє РИА "Новости" з посиланням на газету Postimees.

Видання зазначає, що фрагменти скарбу були виявлені місцевим мешканцем ще в 2014 році, коли чоловік на полі помітив там блискучі диски. Спочатку він вважав їх шматками використовуваної в будівництві товстої алюмінієвої фольги. Він прихопив їх собою, поклав у ящик столу і забув про них, поки через рік не побачив по телебаченню передачу про археологічні знахідки. Там показували знайдені тонкі срібні монети вікінгів, які походили на знайдені шматки фольги. На наступний ранок чоловік зв'язався з департаментом охорони старожитностей і повідомив, що, ймовірно, знайшов скарб.

Прибулі на місце знахідки інспектор департаменту та археологи підтвердили, що мова йде про срібному скарб часів вікінгів. Пізніше археологи ще неодноразово приїжджали вивчати це місце. За словами археолога Талліннського університету Юлле Тамла, мова йде не про цілісний скарб, а розосереджену в результаті сільськогосподарських робіт знахідку.

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"Але цей факт не применшує значення знахідки. Це важлива не тільки для Естонії, але і для всього регіону Балтійського моря знахідка", — зазначила Тамла.

За словами археологів, знайдений скарб є найважливішою знахідкою останніх років. Він складається з срібних монет і прикрас.

"Оскільки частина монет представлена у вигляді дрібних фрагментів, то буде некоректно до завершення дослідження та отримання експертної оцінки говорити про їх остаточне числі. Скажімо, що зібрали пару сотень монет. Така ж історія з прикрасами, які також фрагментовані. Тільки один браслет, який був товщі інших і з першого погляду нагадує срібний злиток, зберігся повністю",- сказала Тамла.

Археологи відзначають, що більшість знайдених монет було викарбовано монетними дворами Північній Німеччині, але були знайдені також викарбувані в Англії англосаксонськими правителями монети, гроші Арабського халіфату, виготовлені в Скандинавії імітації англійських монет і так далі. Виявлені скарби зараз вивчають, чистять і консервують фахівці Талліннського університету.