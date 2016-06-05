Опитування: розрив між противниками і прихильниками виходу Британії з ЄС скоротився

Про це повідомляє "Українська правда".

Згідно з результатами онлайн-опитування, проведеного з 31 травня по 3 червня, за те, щоб країна залишалася в Європейському союзі, збираються голосувати 43% британців. У той час як 41% опитаних заявили, що будуть голосувати за те, щоб країна покинула ЄС.

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Попереднє опитування Opinium, опубліковане 21 травня, показало, що за вихід Великобританії з ЄС готові були голосувати 40% опитаних, а за те, щоб країна залишилася в європейському співтоваристві – 44%. Таким чином розрив між прихильниками різних точок зору скоротився.

Інші опитування минулого тижня також показали зростання прихильників Brexit, у зв'язку з чим британський фунт стерлінгів різко обвалився.

Як відомо, референдум про вихід Великобританії з ЄС запланований на 23 червня.