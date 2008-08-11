У зону грузино-абхазького конфлікту ввели російських десантників
11:48, 11 серпня 2008Світ
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Повідомлення Міноборони РФ
|Фото REUTERS
Про це УНІАН повідомили в Управлінні прес-служби та інформації Міністерства оборони РФ.
«У неділю до зони грузино-абхазького конфлікту введено угруповання російських військ на додаток до Колективних сил СНД з підтримки миру», - наголошується в повідомленні.
«Угруповання російських військ зі складу Повітряно-десантних військ введено до зони конфлікту з метою виключити повторення ситуації з миротворцями у Південній Осетії, перешкодити військовій агресії Грузії проти Абхазії, не допустити гуманітарної катастрофи, виключити провокації проти миротворчих сил», - наголошують в Міноборони РФ.
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