Демонстрація Росією військової сили не допомагає її економіці - Керрі

Про це він сказав в неділю в ході свого візиту в Монголію, передає LB.ua.

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"Взяти, наприклад, Росію. Там немає великих інвестицій в енергосектор, в нові технології. Їх економіка сильно сповільнилася через авантюри в Україні і санкції. Вони можуть грати м'язами, демонструвати здатність бомбити людей, піднімати літаки в повітря і стріляти ракетами з Каспійського моря. Але це не забезпечить роботою багато людей", - заявив він.

Кері вважає, що така політика не посилить Росію в довгостроковій перспективі і не забезпечить їй конкурентоздатність у сучасному світі.