У Бельгії зіткнулися пасажирський і вантажний потяги, є загиблі

Як повідомляє РБК з посиланням на агентство Reuters, інцидент стався в районі міста Ермалль-Су-Уі.

В результаті загинули щонайменше три людини, ще 40 отримали травми різного ступеня тяжкості.

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До місця події були направлені бригади швидкої допомоги з розташованого неподалік Льєжа.

Як повідомляє бельгійське видання Le Soir, инцидент стався в неділю, 5 червня, близько 23:00 за місцевим часом. За даними Бельгійських залізниць, пасажирський поїзд врізався в хвостову частину вантажного, в результаті з рейок зійшли два з шести пасажирських вагонів.

Поки немає даних, з якої причини пасажирський поїзд, що наздогнав вантажний, зіткнувся з ним на швидкості 90 кілометрів на годину. Місцева влада почали розслідування інциденту.