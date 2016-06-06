У Туреччині екскурсійний автобус впав у водний канал, 14 людей загинули - ЗМІ

Про це повідомляє РБК з посиланням на CNN Turk.

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В результаті ДТП загинули 14 осіб — шестеро дітей та вісім дорослих, в тому числі й водій автобуса, ще 26 людей постраждали.

Пошуково-рятувальні роботи на місці події тривають.

За попередніми даними, причиною події стало те, що водій автобуса не впорався з керуванням.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Іспанії в результаті зіткнення автобуса і вантажівки загинули дві людини, 49 – отримали травми.