У Держдепі США побачили ознаки відновлення КНДР виробництва плутонію - ЗМІ

Про це високопоставлений представник Держдепартаменту США заявив Reuters, передає РБК.

За його словами, є «ознаки» того, що Пхеньян відновив завод для отримання плутонію з відпрацьованого ядерного палива в ядерному науково-дослідному центрі в Йонбені.

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Він розповів, що північнокорейські атомники забирають відпрацьоване паливо з реактора в Йонбені, дають йому охолонути, а потім доставляють на переробне підприємство, де отримували плутоній для своїх попередніх ядерних випробувань.

Пхеньян у 2013 році заявив, що перезавантажить всі ядерні об'єкти, включаючи головний реактор і невеликі установки в Йонбені, закриті в 2007 році в рамках угоди про міжнародне роззброєння в обмін на допомогу, яка пізніше розвалилася.

Як повідомляв УНІАН, раніше в МАГАТЕ заявили про появу ознак відновлення діяльності з переробки плутонію в Йонбені. «Я згоден, що такі ознаки є», — сказав представник Держдепу.