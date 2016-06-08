У Лондоні пройшла прем'єра театральної п'єси "Гаррі Поттер і Прокляте дитя"

Біля театру зібралися натовпи шанувальників книг і фільмів про Гаррі Поттера, багато з яких були одягнені в костюми відьом і чарівників, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Перед прем'єрою Роулінг випустила відеозвернення до тих, кому пощастило в числі перших побачити виставу. Вона попросила прихильників не розголошувати деталі сюжету її п'єси, а в "Твіттері" був запущений хештег #keepthesecrets ("#хранисекреты") для того, щоб прем'єра не була зіпсована "спойлерами".

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Продовження "Гаррі Поттера" присвячено дорослому життю чарівника. Дія розгортається через 19 років після подій книги "Гаррі Поттер і Дари смерті". За сюжетом Поттеру близько 40 років, він одружений і працює в міністерстві магії. Основний сюжет п'єси присвячений його сину-підлітку Албусу Поттеру і оповідає про те, як він справляється з "важкою ношею" родинної спадщини.

У п'єсі фігурують персонажі Герміони Грейнджер, Рона Візлі, Джині Поттер і Драко Мелфоя, а також його сина Скорпіуса, якого грає Ентоні Бойл.

Змужнілого Гаррі у виставі зіграв 36-річний актор Джеймі Паркер, а Рона Візлі - 34-річний Пол Торнлі.

Герміону Грейнджер грає 45-річна темношкіра актриса Ному Думезвени. Те, що на цю роль вибрали темношкіру актрису, викликало бурхливу реакцію в соцмережах тих, хто нерозривно пов'язували персонаж Герміони з образом Емми Уотсон. Роулінг назвала людей, які висловлювали невдоволення, "купкою расистів".