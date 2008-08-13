Саркозі прибув з Москви до Тбілісі
00:27, 13 серпня 2008Світ
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Тбіліський аеропорт таки працює
Президент Франції Ніколя САРКОЗІ прибув з Москви в Тбілісі. Літак президента приземлився в Тбіліському міжнародному аеропорту, передає Газета.ru.
Президент Франції привіз план врегулювання конфлікту, який був узгоджений в Москві на переговорах з президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ.
Н.САРКОЗІ зустрічав президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ.
Як повідомляє прес-служба президента Грузії, з аеропорту Н.САРКОЗІ і М.СААКАШВІЛІ попрямували проспект Руставелі, де відбувся мітинг за єдність Грузії.
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