Саркозі прибув з Москви до Тбілісі

Президент Франції Ніколя САРКОЗІ прибув з Москви в Тбілісі. Літак президента приземлився в Тбіліському міжнародному аеропорту, передає Газета.ru.

Президент Франції привіз план врегулювання конфлікту, який був узгоджений в Москві на переговорах з президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ.

Н.САРКОЗІ зустрічав президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ.

Як повідомляє прес-служба президента Грузії, з аеропорту Н.САРКОЗІ і М.СААКАШВІЛІ попрямували проспект Руставелі, де відбувся мітинг за єдність Грузії.