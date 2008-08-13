Барак Обама засудив російську агресію

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Барак Обама в своїй заяві засудив дії російських військ в Південній Осетії, повідомляється на сайті CNN.

"Неважливо, як почався цей конфлікт, але Росія вивела його за рамки ситуації навколо Південної Осетії і вдерлася на територію іншої держави", - заявив сенатор. Діям Росії немає виправдання, додав він.

Відразу після початку військових дій на території Південної Осетії Обама закликав обидві сторони конфлікту схаменутися і врегулювати ситуацію шляхом мирних переговорів. Його суперник від Республіканської партії Джон Маккейн також зайняв критичну щодо Кремля позицію.

Лента.ру