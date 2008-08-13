США проти спільних навчань Росії з НАТО

США виступають проти проведення спільних навчань РФ-НАТО, запланованих на середину серпня 2008 року, повідомили AFP два високопоставлених представників адміністрації президента США, побажавши залишитися неназваними. "Ми маємо намір обговорити це питання з іншими учасниками", - заявив один із співрозмовників AFP. При цьому він додав, що, на його думку, в обстановці, що склалася, складно уявити, що спільні учення можуть принести користь.

Офіційно керівництво НАТО поки що не зробило ніяких заяв щодо раніше запланованих спільних з РФ навчань.

Високопоставлені представники адміністрації президента США також заявили, що через події в Південній Осетії під сумнівом може виявитися вступ Росії до СОТ і Організації економічної співпраці та розвитку, а також членство РФ у "Великій вісімці".

Лента.ру