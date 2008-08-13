МЗС Росії роз'яснив Грузії, як правильно вийти з СНД

Росія поки що не одержувала повідомлення про намір Грузії вийти зі складу Співдружності, зазначив офіційний представник МЗС Росії Андрій Нестеренко, повідомляє департамент інформації і преси МЗС РФ.

За словами А.Нестеренка, відповідно до ст.9 Статуту Співдружності Незалежних Держав "держава-член має право вийти із Співдружності. Про такий намір держава-член повіомляє письмово депозитарію даного Статуту за 12 місяців до виходу. Зобов`язання, які виникли в період участі в даному Статуті, зв`язують відповідні держави до їх повного виконання". Депозитарієм Статуту, як відомо, є Виконавчий комітет СНД, наголошується в повідомленні МЗС РФ.

За словами А.Нестеренка, ніякого офіційного повідомлення від нього російській стороні з цього приводу не надходило.

"Нас у зв`язку з цим перш за все хвилюють соціально-економічні аспекти подальшого життя багатонаціонального народу Грузії, оскільки саме в рамках СНД здійснювалися взаємовигідні економічні, господарські, гуманітарні й інші міждержавні зв`язки", - зазначив він. "Імпульсивність і безвідповідальність нинішнього грузинського керівництва наочно виявилися в недавніх трагічних подіях в Південній Осетії. На жаль, вміння прораховувати наслідки своїх кроків для власного народу Михайлові Саакашвілі бракує. Очевидно, грузинський президент перш за все бореться за власне політичне виживання", - зауважив офіційний представник МЗС РФ.