Саакашвілі дав згоду на мирний план, представлений Саркозі

Сьогодні в Брюсселі відбудеться кризове засідання глав зовнішньополітичних відомств країн-членів Європейського союзу. На ньому обговорять план мирного врегулювання конфлікту довкола Південної Осетії, запропонований головуючою нині в ЄС Францією.

У ніч на середу президент Грузії Михаїл Саакашвілі дав свою згоду на представлений французьким президентом Ніколя Саркозі мирний план. До Тбілісі Саркозі прибув з Москви, де він також заручився підтримкою російського президента Дмитра Медведєва. Останній пункт плану, який передбачає міжнародне обговорення майбутнього статусу Південної Осетії та Абхазії, було вилучено з документа на вимогу Саакашвілі, який наголосив, що жодні мирні домовленості не можуть поставити під сумнів територіальну цілісність Грузії. Зі свого боку Саркозі зазначив, що задоволений досягнутим прогресом: «Усі ми одностайні в тому, що слід поважати суверенітет. Грузія – це незалежна держава. І росіяни – принаймні так запевнив мене президент Медведєв – не мають наміру залишатися в Грузії», - зауважив Саркозі.

Німецька хвиля