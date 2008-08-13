Сьогодні в Росії - день жалоби
08:18, 13 серпня 2008Світ
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Медведєв підписав указ
Президент РФ Дмитро Медведєв підписав указ "Про оголошення жалоби у зв`язку з гуманітарною катастрофою в Південній Осетії". Про це повідомляє ІТАР-ТАРСз посиланням на прес-службу президента Росії. Згідно з документом 13 серпня оголошено в Росії днем жалоби.
Медведєв розпорядився в день жалоби на всій території країни приспустити Державні прапори Російської Федерації. Установам культури і телерадіокомпаніям запропоновано відмінити розважальні заходи і передачі в день жалоби.
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