США скасували спільні військово-морські навчання з флотом Росії, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Неназваний високопосадовець Пентагону заявив агентству «Франс Прес», що заплановані на 15-23 серпня навчання в Японському морі не відбудуться.

За словами представника американського військового відомства, на даний час неможливо говорити про спільні навчання у зв`язку з конфліктом у Грузії.

Також у навчаннях планувалася участь кораблів Британії і Франції.