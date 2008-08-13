США скасували спільні військово-морські навчання з флотом Росії
08:47, 13 серпня 2008Світ
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Офіціальної заяви наразі немає
США скасували спільні військово-морські навчання з флотом Росії, повідомляє Бі-Бі-Сі.
Неназваний високопосадовець Пентагону заявив агентству «Франс Прес», що заплановані на 15-23 серпня навчання в Японському морі не відбудуться.
За словами представника американського військового відомства, на даний час неможливо говорити про спільні навчання у зв`язку з конфліктом у Грузії.
Також у навчаннях планувалася участь кораблів Британії і Франції.
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