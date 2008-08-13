Саакашвілі оголосив триденну жалобу в Грузії

У Грузії 13 серпня оголосили триденну жалобу у зв`язку з подіями, які призвели до загибелі військовослужбовців і мирних жителів під час бойових дій на території країни, передає Regnum.

Рішення про оголошення жалоби напередодні оголосив президент Грузії Михайло Саакашвілі після закінчення молебня в кафедральному соборі Святої Трійці, проведеного Католікосом-Патріархом всія Грузії Ілією II за мир і в пам`ять загиблих.

В дні жалоби, яка триватиме три дні, державні прапори Грузії будуть обвиті чорними стрічками.