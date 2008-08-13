Російська сторона заперечує танки в Горі

Сьогодні грузинські власті повідомили про те, що російські миротворці нібито знаходяться в районі грузинського міста Горі. Російська сторона заперечує.

"Російських миротворців або доданих їм військ і частин в місті Горі немає", - повідомив ІТАР-ТАРС представник російських миротворчих сил.

Як повідомляє Эхо Москвы, раніше на спеціальному брифінгу секретар Совбеза Грузії Каха Ламая заявив, що в Горі сьогодні вранці "введено підрозділ ЗС Росії і колона важкої техніки". Горі знаходиться за 25 км. від Цхінвалі.