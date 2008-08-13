Російські війська порахували свої втрати в Південній Осетії

Втрати російських військ у Південній Осетії за весь час конфлікту склали 74 особи, 171 військовослужбовець поранений, повідомив в середу на прес-конференції в РІА “Новости” заступник начальника Генштабу ВС РФ генерал-полковник Анатолій Ноговіцин.

"Загальні втрати особового складу угруповання на сьогодні склали 74 загиблих, 171 - поранені, 19 чоловік вважаються зниклими безвісти", - сказав Ноговіцин.