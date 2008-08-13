Вірменія не має наміру виходити з СНД

Влада Вірменії не має наміру ініціювати вихід країни зі складу Співдружності Незалежних Держав.

Як повідомляє «Газета.ру», про це заявив заступник міністра закордонних справ Вірменії Гегам ГАРИБДЖАНЯН, коментуючи заклики Президента Грузії Михайла СААКАШВІЛІ.

Він підкреслив, що Єреван має довгострокові плани розвитку у складі СНД.

Як повідомлялося, 12 серпня М.СААКАШВІЛІ заявив про вихід Грузії з СНД і закликав інші країни послідувати цьому прикладу.