Шеварднадзе вказав Саакашвілі на "смертельну помилку"

Грузинська інтервенція до Південної Осетії була "смертельною помилкою". Таку думку, повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP, висловив в інтерв`ю німецькому виданню Bild екс-міністр закордонних справ СРСР, колишній президент Грузії Едуард Шеварднадзе.

На його думку, військова операція була надзвичайно погано підготовлена. "Грузія не повинна була входити до Цхинвалі таким непідготовленим чином. Це була смертельна помилка", - заявив Шеварднадзе, відзначивши, що зараз ситуація дуже складна, напружена, і як вона вирішиться - абсолютно незрозуміло.

Шеварднадзе висловив надію, що переговори Михайла Саакашвілі і його західних партнерів все ж таки приведуть до завершення конфлікту в регіоні.

Едуард Шеварднадзе займав при Михайлі Горбачові пост міністра закордонних справ СРСР з 1985 по 1990 рік, а з 1995 року був президентом Грузії, поки його не усунули від влади у 2003 році в результаті "революції троянд", після чого президентом Грузії був обраний Михайло Саакашвілі.

Раніше Шеварднадзе вже піддавав критиці політику Саакашвілі, зокрема, щодо Росії.