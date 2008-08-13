Медведєв нагороджуватиме миротворців Георгіївським хрестом
14:52, 13 серпня 2008Світ
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і орденом святого Георгія
Орденом святого Георгія і Георгіївським хрестом нагороджуватимуть військовослужбовців за "подвиги і відзнаки при участі в бойових діях на територіях інших держав при підтримці або відновленні міжнародного миру і безпеки".
Відповідні зміни в статут ордена Святого Георгія і в положення про відзнаку – Георгіївський хрест вніс президент Росії Дмитро Медведєв, повідомила прес-служба Кремля.
Раніше цим нагородами відзначали подвиги в боях з захисту Вітчизни при нападі зовнішнього ворога, відзначає Газета.ру.
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