Медведєв нагороджуватиме миротворців Георгіївським хрестом

Орденом святого Георгія і Георгіївським хрестом нагороджуватимуть військовослужбовців за "подвиги і відзнаки при участі в бойових діях на територіях інших держав при підтримці або відновленні міжнародного миру і безпеки".

Відповідні зміни в статут ордена Святого Георгія і в положення про відзнаку – Георгіївський хрест вніс президент Росії Дмитро Медведєв, повідомила прес-служба Кремля.

Раніше цим нагородами відзначали подвиги в боях з захисту Вітчизни при нападі зовнішнього ворога, відзначає Газета.ру.