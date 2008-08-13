У генштабі РФ визнають: «Агресор завжди має перевагу»

Російське військове командування зробить серйозні висновки з операції в Південній Осетії, зокрема, щодо втрат авіації.

Як повідомляє Управління прес-служби та інформації Міністерства оборони Російської Федерації, про це заявив заступник начальник Генерального штабу Збройних Сил Росії Анатолій НОГОВІЦИН сьогодні на прес-конференції в Москві.

«Спочатку ми зазнали серйозних втрат, зокрема й у авіації, але зробили висновки і робитимемо їх і далі», - сказав А.НОГОВІЦИН.

Від також зазначив, що «системи і засоби радіоелектронної боротьби нами застосовувалися, але вони радянського виробництва».

Кажучи про деталі операції в Південній Осетії, А.НОГОВІЦИН відзначив, що «завдання по придушенню «других ешелонів» лежить на авіації». Водночас він зазначив, що «у агресора завжди є переваги».

За даними заступника начальника Генштабу, грузинським військам спочатку протистояло 588 миротворців, які не мають важких зразків озброєння. «Авіація була підключена пізніше, вже в рамках нарощування угруповання», - пояснив А.НОГОВІЦИН.

Довідка УНІАН. За останніми даними, в результаті бойових дій у Південній Осетії було збито чотири російські військові літаки, з них три штурмовики і один бомбардувальник.

Разом з тим Грузія стверджувала, що збила близько десятка російських літаків.