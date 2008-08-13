Президент Польщі розкритикував мирний план Саркозі для Грузії

Президент Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ розкритикував запропонований Президентом Франції Ніколя САРКОЗІ мирний план врегулювання конфлікту у Грузії і заявив, що він не захищає грузинську територію.

Як повідомляє “Франс Прес”, про це Л.КАЧИНСЬКИЙ заявив сьогодні на прес-конференції.

“Ми чули, що там йдеться про такі умови як припинення операції. Але там немає жодного слова про територіальну цілісність Грузію”, - заявив він.

“Туди слід додати цей пункт (про територіальну цілісність – УНІАН). Це порушення правил, на яких базувався мир в Європі протягом десятиліть. Ми не можемо порушувати ці правила”, - сказав Л.КАЧИНСЬКИЙ.

“Рада міністрів Європейського Союзу повинна зайняти набагато більш тверду позицію, і я закликаю їх зробити це”, - зазначив Президент Польщі.

Він також закликав Вашингтон, ще одного союзника Грузії, гарантувати безпеку цієї країни. “Грузинська нація та її сусіди мають право на безпеку. Якщо наш союзник хоче відігравати роль великого світового лідера, якраз саме час себе проявити. Я закликаю Президента БУША і його команду до цього”, - сказав Л.КАЧИНСЬКИЙ.

Як повідомлялося, 12 серпня Президенти Росії і Франції Дмитро МЕДВЕДЄВ і Ніколя САРКОЗІ запропонували план мирного врегулювання російсько-грузинського конфлікту з 6 принципів: не вдаватися до використання сили; остаточно припинити всі воєнні дії; забезпечити вільний доступ до гуманітарної допомоги; повернення збройних сил Грузії до місць постійної дислокації; виведення збройних сил РФ на лінію, яку займали перед початком бойових дій; розпочати процес міжнародного обговорення питань майбутнього статусу Південної Осетії і Абхазії і шляхів забезпечення їх надійної безпеки.

Того ж дня Н.САРКОЗІ відбув до Тбілісі, де провів переговори зі своїм грузинським колегою Михаїлом СААКАШВІЛІ, в результаті яких за узгодженням з російською стороною з фінального проекту документа було запропоновано вилучити фразу про можливий початок обговорення статусу двох невизнаних республік.