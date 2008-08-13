Росія пропонує Грузії обмінятися полоненими й загиблими

Генеральний штаб Збройних Сил Росії запропонував грузинській стороні провести повний обмін як тими, хто опинився в полоні з обох сторін, так і тілами загиблих в результаті збройного конфлікту.

Як повідомляє Управління прес-служби та інформації Міністерства оборони РФ, про це заявив заступник начальника Генштабу ЗС РФ Анатолій НОГОВІЦИН сьогодні на прес-конференції в Москві.

«Нами запропоновано варіант грузинській стороні – список на список. У подальшому кожна сторона вивчатиме, хто в списках, і тоді ми розберемося і з безвісти зниклими, які можуть виявитися полоненими», - сказав А.НОГОВІЦИН.

Як повідомляв УНІАН, Генштаб ЗС Росії заявив, що втрати російських військ у Південній Осетії за весь період конфлікту становили 74 чол., 171 військовослужбовця було поранено, 19 вважаються зниклими безвісти.