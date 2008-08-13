ОБСЄ збільшить кількість спостерігачів у Південній Осетії до 300

Організація з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) збільшить кількість своїх спостерігачів у Південній Осетії в півтора рази - до 300 чоловік з метою сприяння крихкому перемир`ю між Грузією і Росією.

Як передає Рейтер, про це повідомив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер ШТАЙНМАЙЄР на прес-конференції в Брюсселі.

За його словами, голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Фінляндії Александер СТУББ повідомив про це рішення керівникам дипломатичних відомств країн Євросоюзу.

Міністри погодилися сприяти збільшенню групи ОБСЄ, що може стати першим кроком на шляху до стабілізації ситуації в неспокійному регіоні, сказав Ф.-В.ШТАЙНМАЙЄР.

Російські військові говорять, що без міжнародних спостерігачів розвести війська і контролювати перемир`я буде складно.