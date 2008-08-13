Буш наказав Пентагону розпочати операцію в Грузії

Американські військові займуться проведенням гуманітарної операції в Грузії. Про це в прямому ефірі телеканалу CNN заявив президент США Джордж Буш.

"Я наказав Роберту Гейтсу розпочати гуманітарну місію в Грузії. Вона буде інтенсивною і безстроковою", - цитує американського президента Лента.ру. В операції братимуть участь як військово-повітряні сили США, так і військово-морський флот.

Буш попросив Росію залишити відкритими всі повітряні і морські шляхи для доставки до Грузії гуманітарної допомоги. Для операції знадобляться також дороги, аеропорти і морські порти. За словами Буша, один літак C-17 вже прямує до Грузії.

Буш також оголосив, що направляє до Грузії держсекретаря США Кондоліззу Райс. Вона відвідає Францію, де обговорить врегулювання конфлікту між Росією і Грузією з Ніколя Саркозі, а потім вирушить до Тбілісі.