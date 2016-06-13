У Гонконзі відсвяткували традиційне свято човнів-драконів (фоторепортаж)
У Гонконзі з 10 по 12 червня 2016 року відзначали традиційне Свято човнів-драконів, що супроводжується перегонами човнів-драконів.
Як повідомляє Reuters, в цьому році перегони в Гонконзі стали ювілейними, 40-ми за рахунком. Участь у них беруть не тільки місцеві жителі, а й гості з інших країн.
Крім перегонів в рамках свята відбулися костюмовані шоу, музичні концерти та багато іншого.
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Зазначимо, свято човнів-драконів, також відоме як Дуань-у або "подвійна п'ятірка", є традиційним святом китайського календарного циклу. Припадає на п'ятий день п'ятого місяця за місячним календарем - на початок літа.
Свою назву свято отримало завдяки найбільш поширеному у цей день обрядово-розважальному дійству - змаганням у веслуванні на човнах, зображують драконів.
Як повідомляв УНІАН, раніше в Японії пройшов популярний костюмований фестиваль Санно.