Саакашвілі: США візьмуть під контроль аеропорти і морські порти Грузії
21:34, 13 серпня 2008Світ
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"Ви чули заяву президента США?.."
Заява Президента США Джорджа БУША про відправку гуманітарної допомоги до Грузії означає те, що американські військові візьмуть грузинські аеропорти і морські порти під свій контроль, заявив сьогодні президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ.
"Ви чули заяву президента США, що Америка починає військово-гуманітарну операцію в Грузії", - заявив грузинський президент в телезверненні до народу республіки.
За його словами, "це означає, що аеропорти і морські порти будуть узяті під контроль Пентагону".
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