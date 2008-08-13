Саакашвілі: США візьмуть під контроль аеропорти і морські порти Грузії

Заява Президента США Джорджа БУША про відправку гуманітарної допомоги до Грузії означає те, що американські військові візьмуть грузинські аеропорти і морські порти під свій контроль, заявив сьогодні президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ.

"Ви чули заяву президента США, що Америка починає військово-гуманітарну операцію в Грузії", - заявив грузинський президент в телезверненні до народу республіки.

За його словами, "це означає, що аеропорти і морські порти будуть узяті під контроль Пентагону".